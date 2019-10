Michelle Pfeiffer revela ter sofrido assédio por ‘poderoso’ de Hollywood

A atriz Michelle Pfeiffer revelou à revista britânica The Sunday Times ter passado por um assédio sexual com um “homem poderoso” da indústria do cinema aos 20 anos de idade. Hoje com 61, a estrela de Hollywood, afirmou que lembrar do ocorrido a faz ficar constrangida, mas não revelou detalhes sobre o caso e não divulgou o nome do assediador em questão.

“Houve várias situações que não foram legais”, disse a artista, referindo-se a casos de assédio. “Como uma vez, a qual eu não vou detalhar, mas que me deixa constrangida quando penso sobre. Foi algo inapropriado e que me deixou muito desconfortável”, completou Pfeiffer, que ainda afirmou que, caso o homem que ela acusa, estivesse vivo, ela escreveria para ele.

A atriz de Malévola – contou que o movimento #MeToo a instigou a reavaliar seu passado, fazendo-a analisar se já vivenciou situações de assédio sexual em sua carreira. “Primeiro, eu pensei, ‘bom, eu nunca experienciei algo assim’. Mas depois, com o passar do tempo, eu comecei a pensar ‘na verdade, teve aquela vez’.” Ela ainda explicou que passou por um processo de negação e de culpa, tendo pensamentos como “eu não deveria ter usado aquele vestido” ou “eu deveria ter percebido”.