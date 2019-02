Michel Teló substitui Daniel como jurado do ‘The Voice’

A Rede Globo confirmou nessa segunda-feira que Michel Teló será técnico do programa The Voice na quarta temporada do reality show, que estreia no segundo semetre do ano, em data ainda não definida. O cantor do sucesso Ai, Se Eu te Pego entra no lugar do também sertanejo Daniel. O restante do júri é composto, a princípio, por Carlinhos Brown, Cláudia Leite e Lulu Santos, que participam desde a primeira edição.

O The Voice chega à sua quarta temporada na Globo após revelar Ellen Oléria, Sam Alves e a dupla Danilo Reis e Rafael. Desde que o programa está no ar, esta é a primeira vez que ocorre uma troca de técnicos na edição brasileira.