Michael B. Jordan é confirmado na Comic Con Experience

Michael B. Jordan foi confirmado nesta quarta-feira para a próxima Comic Con Experience (CCXP), que acontece em São Paulo: ele participa no dia 9 de dezembro do painel sobre Creed II, acompanhado de Florian Munteanu, que interpreta Viktor Drago no filme.

Os rivais na tela falarão sobre a estreia no Brasil da sequência do longa de 2015, Creed – Nascido para Lutar, da saga Rocky, de Sylvester Stallone.

O painel contará com uma pré-estreia especial do filme. Creed II chega aos cinemas brasileiros em 24 de janeiro de 2019.

Estrelado por Michael B. Jordan e Sylvester Stallone, que reprisam os papéis de Adonis Creed e Rocky Balboa, o filme é produzido por Ryan Coogler (Pantera Negra, do qual Jordan também participou) e dirigido por Steven Caple Jr. (The Land).