Metallica anuncia lançamento de livro infantil com histórico da banda

A banda Metallica anunciou, em seu site oficial, o lançamento de um livro infantil intitulado The ABCs of Metallica (O ABC do Metallica, em tradução livre). O livro será lançado em novembro e contará um histórico da banda por meio de ilustrações e rimas.

“Cada letra do alfabeto destaca um momento da nossa jornada, desde Garage Days até Master of Puppets, incluindo curiosidades sobre a gente”, diz a nota no site do grupo de rock. Parte da arrecadação com as vendas será destinada à fundação All Within My Hands, criada pela banda para apoiar a educação da força de trabalho e o combate à fome.

O livro é uma co-autoria entre o Metallica e o escritor Howie Abrams, e as ilustrações são de Michael “Kaves” McLeer, que participou da exposição da banda “Obey your master”, em 2012. Ainda não há informações sobre lançamento de The ABCs of Metallica no Brasil.