Meryl Streep estará em filme de Steven Soderbergh sobre Panama Papers

A atriz Meryl Streep será a protagonista de The Laundromat, um drama dirigido por Steven Soderbergh sobre o escândalo Panama Papers, informou nesta segunda-feira a revista The Hollywood Reporter.

Gary Oldman e Antonio Banderas ainda negociam sua participação no projeto. O filme terá roteiro de Scott Z. Burns e se baseará no livro de Jake Bernstein, Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite (sem edição em português).

O Panama Papers foi uma investigação jornalística internacional que revelou 11,5 milhões documentos sigilosos sobre paraísos fiscais ligados ao escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca.