Meryl Streep aceitou papel em ‘Big Little Lies’ sem sequer ler o roteiro

Criada inicialmente para ser uma minissérie, de apenas uma temporada, o sucesso de Big Little Lies garantiu à atração da HBO um segundo ano, que estreou neste domingo 9. Em entrevista à revista americana The Hollywood Reporter, a autora australiana Liane Moriarty, cujo livro homônimo inspirou o seriado, afirmou que só aceitou escrever a segunda temporada após ter a ideia de criar uma personagem para sua atriz favorita, Meryl Streep – que aceitou o papel antes mesmo de ler o roteiro.

“Quando eu estava agonizando sobre se eu devia aceitar ou não, foi minha irmã, na verdade, que me falou: ‘Só aceite se for para ser divertido. Por que não criar um papel para sua atriz favorita?’. E foi então que eu inventei esse papel para Meryl Streep, para ser a mãe do Perry (Alexander Skarsgård)”, disse a autora. “E foi daí que tudo veio, porque você cria esse novo personagem e as histórias apenas surgem.”

Na série, a personagem de Streep chega à cidade de Monterey em busca de respostas sobre a morte do filho. À revista, a atriz contou que aceitou o papel ao descobrir que a mulher teria seu nome de batismo, Mary Louise. “Meu agente disse: ‘Tem um papel que escreveram pensando em você porque a chamaram de Mary Louise’. Esse é meu nome real”, afirmou. “Eu disse: ‘Sim, farei’. E ele: ‘Você não quer ler?’. E eu respondi: ‘Não’. A primeira temporada foi a melhor coisa da TV.”

Moriarty ainda afirmou que nenhum dos produtores da série conheciam o nome real de Meryl Streep. “Eu achei que outras pessoas saberiam que esse era o nome dela, mas foi só um século depois que eu enviei o material que recebi uma mensagem de Per Saari, um dos produtores, dizendo: ‘Ah, entendi. Muito esperto!'”. A escritora disse que foi “maravilhoso ter Meryl” como Mary Louise: “Eu teria ficado triste se outra pessoa a interpretasse”.

Big Little Lies vai ao ar aos domingos na HBO. Confira o trailer da segunda temporada: