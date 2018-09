Alma Lusa

A cozinha do restaurante é comandada há dezoito anos pela proprietária Marli Barbosa. São famosos o bolinho de bacalhau (R$ 6,00) e o caldo verde à base de purê de batata, couve e linguiça portuguesa (R$ 10,00 a cumbuca). Na versão eça de queirós, o bacalhau é ladeado por batatas gratinadas, cebola, tomate e pimentão passado no azeite (R$ 170,00, para dois). No desfecho, o tentugal custa R$ 12,00. Avenida Visconde de Guarapuava, 4908, Batel, ☎ 3242-9070 e 3149-1134 (40 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (dom. 11h30/16h; fecha seg.). Aberto em 2000. $$$

Cais da Ribeira

Leva o nome da casa o prato em que o lombo de bacalhau assado é guarnecido de batata bolinha, tomate-cereja e cogumelode-paris ao azeite de alecrim (R$ 75,00). Quem pede o penne ao molho de gorgonzola e iscas de filé-mignon paga R$ 38,00. Já o pastel de massa folhada recheado de creme de ovos e limão-siciliano acrescenta R$ 18,00 à conta. Rua Comendador Araújo, 499, Batel, ☎ 3017-9900 (80 lugares). 12h/15h e 19h/22h30. Aberto em 2004. $$$

Camponesa do Minho

A especialidade é o bacalhau, e nenhum outro prato desbanca o margarida da praça do posto de mais pedido. O lombo é grelhado com batatas cozidas, azeitona preta e cebola refogada no azeite (R$ 183,00). Para quem quiser variar, o polvo à miguel é frito no azeite e escoltado por batatas ao murro, ovo cozido, cebola e pimentão (R$ 144,00). Guarnecidos de arroz, ambos servem duas pessoas. Antes de ir embora, tem pastel de santa clara (R$ 11,00). Rua Padre Anchieta, 978, Mercês, ☎ 3336-1312 (130 lugares). 11h30/14h e 18h30/23h (sáb. e dom. almoço até 15h). Aberto em 1979. Aqui tem iFood. $$

Lisboa Gastronomia

A carne de siri gratinada com queijo do tipo grana padano e manga (R$ 32,00) e os bolinhos de bacalhau (R$ 12,00 a unidade) distraem o paladar até a chegada do principal: na versão da fidalga, a posta de bacalhau ao forno com vinho branco, pimentões e cebola é acompanhada de batatas douradas e um toque de maionese gratinada. Custa R$ 142,00 e serve duas pessoas. A R$ 12,00 cada um, os pastéis de santa clara e de nata e o toucinho do céu encerram os pedidos. Alameda Princesa Izabel, 420, Mercês, ☎ 3078-7117 (50 lugares). 19h/0h (dom. 12h/16h30; fecha seg.). Aberto em 2008. $$$

Mercearia do Português

Chef e proprietária, Amélia Ferreira empresta o nome a um dos novos pratos do cardápio: o lombo de bacalhau grelhado e coberto por cebola e alho, ao lado de batata sautée, tomate, ovo cozido, brócolis e arroz. Outra novidade é o bacalhau à lagareiro, servido na cataplana e guarnecido de batata ao murro, cebola, azeitona e pimentão. Preço: R$ 173,00 cada um, para dois. Nos últimos minutos à mesa, não são poucos os que se curvam para devorar a baba de camelo, à base de leite condensado, ovos e amêndoas (R$ 18,20). Rua Chile, 2041, Rebouças, ☎ 3332-1267 (45 lugares). 11h30/14h30 e 16h/23h15 (sáb. almoço até 16h; fecha dom.). Aberto em 2001. Aqui tem iFood. $$$