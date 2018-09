Ananã Coquetéis

O serviço se restringe aos drinques — são 19 — e não tem comida. Quem pede o flor do desejo recebe uma bebida preparada com cachaça branca, maracujá, coco e limão (R$ 12,00). Tem o mesmo preço o são miguel do gostoso, que leva cachaças bálsamo e amburana, bitter Cynar, licor de alcachofra e canela e um mix de frutas, como hibisco, romã, abacaxi e limão. Rua Inácio Lustosa, 341, São Francisco. Não tem telefone (20 lugares). 17h/1h (dom. até 22h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017.

Canô Restô Bar

Se os drinques saci, à base de cachaça amburana, xarope de mel, limão e suco de gengibre (R$ 26,90), e santeiro, com cachaça Claudionor, cranberry, limão, açúcar e clara de ovo pasteurizada (R$ 25,90), fazem bom papel como aperitivos alcoólicos, o brigadeiro de paçoca ajuda a dar uma equilibrada (R$ 15,90). A casa agora abre para almoço, com sugestões à la carte de perfil caseiro, a exemplo de galinha caipira com polenta mole e vaca atolada. Cada prato custa R$ 18,90. Rua Mateus Leme, 787, São Francisco, ☎ 3085-9148 (124 lugares). 11h30/14h30 e 18h/0h (seg. só almoço; fecha dom.). Aberto em 2016.

Ginger Bar

Só quem tem a senha da semana pode ingressar neste bar, nos fundos da galeria Ponto de Fuga. Para descobri-la basta entrar em contato com a casa por meio das redes sociais. Para beber, há sessenta coquetéis diferentes. O barthes é feito com vodca, suco de pera, xarope de cumaru e limoncello artesanal (R$ 22,00). Outra sugestão é o vesper, à base de gim, vodca e vermute branco (R$ 23,00). Petisco espanhol típico, os huevos rotos são feitos para sujar os dedos: a porção de batata frita com linguiça Blumenau recebe dois ovos estrelados por cima, com gema mole (R$ 19,00). Rua Saldanha Marinho, 1220, Centro, ☎ 991222327 (48 lugares). 19h/2h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Mais que Chocolate

Ambientado em quatro contêineres, serve drinques e comidinhas o dia todo. A carta de bebidas mostra, entre outras combinações, um coquetel de rum branco, limão, purê de frutas Monin, hortelã e água com gás (R$ 17,90) e outro chamado de afrodite, que mescla licor de jabuticaba, vodca, xarope de hibisco e suco de laranja (R$ 26,90). Para beliscar, a porção de dadinhos de tapioca com geleia de frutas vermelhas e pimenta é vendida a R$ 21,90. Rua Professor João Doetzer, 560, Jardim das Américas, ☎ 35031129 (112 lugares). 11h/22h (sex. e sáb. até 23h; dom. 12h/19h). Aberto em 2017.

Officina Restô Bar

No cardápio, com cerca de quarenta drinques, há o cecília, uma mistura de gim, purê de abacaxi, rúcula e molho de pimenta (R$ 31,00), e o sei shonagon, feito de shochu, purê de yuzu (fruta cítrica asiática), mel e água de flor de mel (R$ 35,00). Para não ficar só no álcool, tem nhoque de mandioquinha com queijo parmesão e alho-poró (R$ 41,00) e sanduíche de polvo, bacon caramelizado, mel, picles e molho de pimenta (R$ 35,00). Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1154, Centro, ☎ 3402-0986 (89 lugares). 18h/23h30 (seg. até 22h30; sex. e sáb. até 0h30; fecha dom.). Aberto em 2014.

Ponto Gin

Quem se senta ao balcão pode conhecer drinques fora da carta à base de gim, especialidade da casa. O consumo no local é em taça, mas da porta para fora as bebidas são entregues em embalagens plásticas com canudo e mensagens engraçadinhas. O london mule mistura gim, limão, xarope de gengibre e tônica (R$ 16,00). Já o no 8 combina gim, infusão de cacau com limão, iogurte grego batido, maracujá e tônica. Rua Coronel Dulcídio, 739, loja 5, Batel. Não tem telefone (45 lugares). 18h/1h (qui. e sex. até 2h; sáb. 17h/2h; dom. 17h/24h). Aberto em 2017.

Taj e Taj Pharmacy

O mixologista Pablo Moya acomodou 33 receitas na carta de drinques. Coquetel que começa a ser preparado com 24 horas de antecedência, o prescription two leva infusão de vodca, pera, uva, manjericão e limão-siciliano (R$ 59,90, quatro taças). Quem pede o la formula recebe um combo de abacaxi processado a vácuo com tequila (para comer) e um copo de tequila, Triple Sec, morango e limão (R$ 29,90). Pagam-se R$ 59,90 pela porção de camarão empanado e maionese picante. Rua Bispo Dom José, 2302, Batel, ☎ 3343-4467 (468 pessoas). 17h30/2h; Rua Major Heitor Guimarães, 1130, Seminário, ☎ 3049-5701. 17h/24h (fecha seg.). Aberto em 2004.

