Esta casa de Ian Baiocchi, eleito o chef do ano pela segunda vez, reflete o sucesso do primeiro restaurante, o variado Íz. Se o mais antigo foi montado com orçamento apertado e só ficou mais próximo do esperado após uma reforma em 2017, o italiano abriu as portas já com a sofisticação imaginada pelos sócios do grupo Monino, dono também do Grá Bistrô e de um bufê — está previsto ainda o Chez Monino. O restaurante homenageia a avó materna do chef goiano, dona Colombina, nascida em 1929 e falecida no ano passado. Para analisar o cardápio com calma, convém pedir logo de cara um dos drinques autorais. O calliandra leva cachaça, abacaxi, lichia, limão e licor Chartreuse (R$ 26,00). Na lista de petiscos, os aran- Raviolone de linguiça de trindade com camarão: no molho de tomate, manteiga de coral e mussarela cini de carne de panela com queijo trança e gremolata de agrião (R$ 32,00) despertam a gula. O raviolone de linguiça de Trindade com camarão grelhado ao molho de tomate, manteiga de coral e mussarela é um dos pratos principais mais pedidos (R$ 89,00). Também merece atenção o atum marinado, servido com polenta cremosa, aspargo, queijo da Serra da Canastra, tinta de lula e jerez (R$ 89,00). Para fechar, prove a versão do tiramisu com queijo mascarpone, doce de leite, café, cacau e vinho do Porto (R$ 32,00). Alameda Ricardo Paranhos, 955, Setor Marista, ☎ 3609- 8878 (86 lugares). 19h30/23h30 (sex. 11h30/15h e 19h30/0h30; sáb. 12h/16h e 19h30/0h30; dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$$

2º lugar: Viela Gastronômica

3º lugar: Assoluto