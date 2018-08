Mel Fronckowiak faz poesia em declaração para Rodrigo Santoro

É assim através de mim que meu olhar te reflete marejado de amor, inundado de vontade de ir indo, vida afora, sonhos adentro Meninohomem desses que colecionam inquietudes, que amam as inutilidades, que escalam o impossível. Desses que jantam sonhos com as pontas dos dedos e sorvem o tempo vagarosamente quando o sol se aninha no dorso de uma montanha Esse que não fala muito, mas que sente tanto que as vezes o peito até transborda chovendo na terra fértil que te enraiza Esse que vem de mãos dadas comigo saboreando o silêncio e se aventurando corajosamente na simplicidade insana que é viver o amor no grau mais alto de sua incompletude Eu te desejo o mundo E que eu possa estar lá aninhada nos seus abraços Parabéns, meu meninohomem, Parabéns, meu amor ❤

