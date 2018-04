1. Meats entrada zoom_out_map 1 /3 Entrada: Polenta palito frita com molho de queijo (Divulgação/VEJASP)

2. Meats - Prato Principal zoom_out_map 2 /3 Prato principal: Flat iron steak de angus com purê de batata, chimichurri e farofa flocada de banana (Divulgação/VEJASP) Prato principal: Flat iron steak de angus com purê de batata, chimichurri e farofa flocada de banana

3. Meats Sobremesa zoom_out_map 3/3 Sobremesa: Mousse de limão (Divulgação/VEJASP) Sobremesa: Mousse de limão

O Meat’s Grill está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela segunda vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Meat’s, entre os dias 28 de abril e 27 de maio, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 49,90 por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada – Polenta palito frita com molho de queijo

Prato principal – Flat iron steak de angus com purê de batata, chimichurri e farofa flocada de banana

Sobremesa – Mousse de limão

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para cerveja, água, refrigerante, sucos ou taça de vinho.

MEAT’S GRILL. Avenida Mato Grosso, 422, Centro Norte, 65-3624-6060 (76 lugares). 11h/14h30. Aberto em 2004. $$