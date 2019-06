MC Kevin e colega funkeiro são detidos em hotel por porte de droga

O funkeiro MC Kevin e seu colega MC Hariel, ambos de 21 anos, foram detidos no fim da noite deste sábado, 29, num quarto de hotel em Belo Horizonte. A dupla se apresentaria no festival Funk MG.

Um funcionário do local foi quem os denunciou à polícia por causa do cheiro forte de maconha que sentiu do apartamento onde ambos estavam. Os policiais foram até o local, por volta das 23h30, e informaram ter encontrado maconha e haxixe.

Segundo os militares, os artistas não ofereceram resistência e foram levados para a central de flagrantes da capital mineira, onde, de acordo com a Polícia Civil, assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e foram liberados em seguida.

No Instagram, MC Kevin chegou a postar uma história de dentro da viatura da polícia. Ao lado de MC Hariel, diz:”Mó bico. Um dia eu vou ver esse vídeo aqui e cascar os bico”. O vídeo já foi apagado.

Com cinco anos de carreira, Kevin acumula mais de 500 milhões de visualizações em seus vídeos no Youtube. Seus maiores sucessos são as músicas “Pra inveja é Tchau”, parceria com MC Davi, e “Joga Bola”.

Já Ariel Bernardo Ribeiro, o MC Hariel, é menos conhecido, mas possui um hit no funk brasileiro. Em 2017, lançou, em parceria com MC Don Juan, a canção “A Lei do Retorno”.Após serem liberados, os dois se apresentaram normalmente no festival, na madrugada deste domingo.

Segundo a Polícia Civil, ambos deverão se apresentar posteriormente a um juiz, em data a ser marcada pela Justiça no Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. Podem ser condenados a pagar multa ou cumprir penas alternativas.