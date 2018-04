Maurício de Sousa e Dedé Santana anunciam ‘Circo Turma da Mônica’

Maurício de Sousa e Dedé Santana se encontraram em São Paulo para oficializar a criação do Circo Turma da Mônica, um espetáculo circense com os personagens dos quadrinhos assinados por Sousa. Dedé será o mestre de cerimônia e acompanhará todas as apresentações, interagindo com a turma.

A estreia da produção está prevista para acontecer em junho na capital paulista. Depois, o circo percorrerá por mais dez capitais: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília, Curitiba, Natal, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis.

A produção e a direção geral do espetáculo ficam sob responsabilidade do filho de Maurício, Mauro Sousa. O palhaço Rodrigo Robleño (que participou da turnê mundial do espetáculo Varekai, do Cirque du Soleil) também integrará a produção, que tratará de forma lúdica uma experiência educativa e cultural para crianças.