Mauricio de Sousa abre as portas de seu estúdio em SP para visitação

A partir de agosto, vai ser possível ver os roteiristas e desenhistas responsáveis pelos gibis da Turma da Mônica trabalhando ao vivo. A sede da Mauricio de Sousa Produções (MSP), no bairro da Lapa, Zona Oeste de São Paulo, abrirá suas portas e receberá o público em visitas agendadas e guiadas, que apresentarão o processo de criação das histórias. “Essa é uma ideia sonhada e desejada há muitos anos”, afirmou Mauricio de Sousa em coletiva de imprensa nesta quarta-feira. “Muita gente quer saber como fazemos tudo, como é o Mauricio de Sousa, qual a cara dos desenhistas.”

As visitas, de 90 minutos de duração, começam com uma pequena exposição sobre a trajetória da Turma da Mônica e de seu criador. O trabalho de Mauricio como repórter policial, a estreia da Mônica – em uma tirinha do Cebolinha, em 1963 – e a primeira história da trupe criada pelo cartunista – protagonizada por Franjinha e o cachorro Bidu, em 1959 – se destacam. Em seguida, o público é encaminhado ao auditório, onde é exibido um vídeo de boas-vindas com as instruções para o resto do passeio.

A passagem pelo estúdio é o próximo passo – e o ponto alto para aqueles que sempre quiseram saber como tudo é feito. Os visitantes caminham entre roteiristas, desenhistas e funcionários de outros departamentos da empresa, como comunicação e projetos temáticos. É possível ver os artistas criando ou dando os toques finais às histórias ao colocar balões, cores e detalhes como onomatopeias e contornos. Depois, o público é levado a uma área chamada de Pracinha, um espaço lúdico com escorregadores onde as crianças – e os adultos também, por que não? – podem brincar.

Ligada na boa divulgação que as visitas podem ganhar nas redes sociais, a MSP montou três locais especialmente para tirar fotografias, um na entrada da empresa e dois no estúdio, todos decorados por personagens da turma. Fotos profissionais do público serão tiradas por uma equipe própria e poderão ser compradas depois, por um valor à parte. Uma lojinha com produtos como almofadas, bonecos, pelúcias e copos também ficará aberta durante as visitas.

Com sorte, os visitantes conseguirão até mesmo encontrar o próprio Mauricio de Sousa, além de seus filhos que também trabalham no estúdio, como Marina e Mauro, e sua mulher, Alice, diretora-executiva da MSP. “Quase todo dia estou aqui no período da tarde, então pode haver surpresas”, disse Mauricio, entre risos.

Os passeios ocorrerão a partir do dia 7 de agosto, às terças, quartas e quintas-feiras, em dois horários, das 10 às 11h30 e das 14h30 às 16h, de fevereiro a novembro de cada ano. Os ingressos custarão 150 reais (a inteira) e 75 reais (a meia, para crianças de até 12 anos). Também é possível adquirir um combo de três ingressos, por 270 reais (nesse caso, cada entrada sai a 90 reais). O agendamento pode ser feito no site oficial. O valor dos ingressos inclui o trânsfer do Hotel Ibis Style, na Barra Funda, para a MSP, e a volta para o mesmo local depois da visita.