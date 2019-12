Marvel libera primeiro trailer de Viúva Negra

Depois de arrancar lágrimas do fãs em Vingadores: Ultimato, SCARLETT JOHANSSON retoma as origens da espiã russa Natasha Romanoff no primeiro trailer de Viúva Negra, filme solo da heroína e primeira estreia do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) para 2020. O vídeo, liberado na manhã desta terça-feira 3, mostra Natasha confrontando a irmã Yelena (Florence Pugh) de volta em sua terra natal, e já domina os assuntos mais comentados do twitter – a hashtag #BlackWidow já foi citada cerca de 300 mil vezes na rede social.

Dirigido por Cate Shortland (A Síndrome de Berlin, 2017) o longa marca o início da fase quatro da MCU e se passará no espaço temporal entre Capitão América: Guerra Civil e Os Vingadores: Guerra Infinita. David Harbour, o Hooper de Stranger Things, aparece pela primeira vez como o Guardião Vermelho. Confira:

Ex-vilã convertida em heroína, Natasha surgiu nos quadrinhos como antagonista de Tony Stark. No Universo Marvel, sua primeira aparição se deu em Homem de Ferro 2 (2010). A personagem participou ainda de Os Vingadores (2012), Capitão América 2: O Soldado Invernal (2014); Vingadores: Era de Ultron (2015), Capitão América: Guerra Civil (2016), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019). Além do trailer, a Marvel também liberou um novo pôster do longa, que estreia nos Estados Unidos em primeiro de Maio.

Pôster de Víva Negra, filme solo da heroína da Marvel que estreia em Maio nos Estados Unidos Pôster de Víva Negra, filme solo da heroína da Marvel que estreia em Maio nos Estados Unidos

Além do título original, a empolgação dos fãs também colocou Viúva Negra, Natasha Romanoff, Yelena, Rachel Weisz, Florence Pugh, David Harbour e Budapeste no ranking dos assuntos mais populares da plataforma. Confira algumas reações:

natasha romanoff está com sangue nos olhos, e eu amo isso. #BlackWidow pic.twitter.com/dvsPnhmDYk — laura danvers (@kpmwrvel) December 3, 2019

A PARTE DA LOGO É DA PRIMEIRA LUTA DELA #BlackWidow pic.twitter.com/YGVpWylnzZ — lu ⧗ TRAILER DE BW SAIU (@seabasslu) December 3, 2019

a natasha não pode ver um lugar alto que já quer pular

ela não tem jeito mesmo #BlackWidow pic.twitter.com/Zj2YHdaiig — quel of preyʬ⁸⁴ (@gwlaxygirl) December 3, 2019

TA MAS VCS OUVIRAM O SOTAQUE DA YELENA FALANDO “what brings you home?” É TUDO PRA MIM #BlackWidow pic.twitter.com/N52AZgC1QD — nat ⴵ BLACK WIDOW TRAILER (@romanovaparker) December 3, 2019