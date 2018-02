Marquezine sobre idas e vindas com Neymar: ‘Nunca faltou amor’

Depois de chorar com uma declaração em vídeo do namorado Neymar, Bruna Marquezine comentou as idas e vindas no relacionamento do casal. “A Bíblia diz que ‘Deus é Amor’. Toda vez que eu sinto amor por alguém, me sinto próxima a Ele. Nunca faltou amor e acho que isso que fez com que a gente sempre voltasse um pro outro”, afirmou a atriz na segunda parte da entrevista para o canal da apresentadora Giovanna Ewbank.

A atriz ainda defendeu que o sentimento que tem pelo jogador será eterno. “Por incrível que pareça, o momento em que a gente mais se fortaleceu como parceiros de vida, foi quando estávamos separados. A gente construiu nossa amizade, se cuidou e se viu como ser humano. Eu o amo como uma pessoa da família. Para mim, o amor não acaba. É para a vida inteira”, defendeu.

O casal, que já teve alguns términos desde o começo do namoro em 2013, reatou no início do ano em Fernando de Noronha. Depois da viagem, Neymar voltou para a França, onde joga pelo Paris Saint-Germain. Enquanto isso, Bruna vive Catarina na atual novela das sete, Deus Salve o Rei. “É um relacionamento que não é fácil. Sempre foi à distância, o que já é difícil. São duas pessoas que têm a vida exposta e carreiras complicadas. Somos jovens também. Para lidar com tudo isso, exige uma maturidade, que a gente não teve em alguns momentos”, explicou a atriz de 22 anos.

Enquanto Bruna falava sobre o namorado na entrevista, a cantora Simaria, da dupla sertaneja Simone e Simaria, invadiu a entrevista cantando os versos da música Paga de Solteiro Feliz. “Olha a música que ela começa a cantar. Está repreendido em nome de Jesus”, brincou Bruna.

Depois de receber críticas pela sua atuação na novela Deus Salve o Rei, Bruna contou sobre o trabalho no folhetim. “É uma novela zero fácil de fazer. Por todo o contexto medieval, é muito difícil. A Catarina, a cada dia que passa, se torna mais divertida para mim, porque no início, ela era muito difícil. A sensação de sair da zona de conforto é deliciosa”, afirmou.