Bruna Marquezine chora com vídeo-surpresa de Neymar

Bruna Marquezine e Neymar tiveram um momento fofo no YouTube. Durante entrevista para o canal Gioh, de Giovanna Ewbank, a atriz recebeu um recado em vídeo do namorado e se emocionou. “Oi meu amor, queria te mandar um grande beijo. Dizer que estou morrendo de saudade, morrendo de vontade de te ver”, disse o jogador.

“O meu melhor momento foi agora em Noronha, onde eu te reencontrei. Para mim foi a melhor viagem da minha vida. Foi um momento único. Acho que não só para mim como para você também”, continuou ele, mencionando a viagem de réveillon em que os dois reataram o relacionamento. “Você é muito importante para mim, a minha alegria, a minha paz. Sempre quando eu estou com você me sinto completo, feliz. É isso que quero te dizer. Eu te amo muito, estou morrendo de saudade.”

Na segunda parte da entrevista, que deve ser publicada na sexta-feira, Bruna falará mais sobre o namoro ioiô com o atacante do Paris Saint-Germain. Eles assumiram namoro pela primeira vez em 2013 e terminaram em fevereiro de 2014. Reataram pouco depois e estiveram juntos durante a última Copa do Mundo, mas voltaram a colocar um ponto final na relação em agosto daquele ano. O jogador e a atriz voltaram a se ver em 2016, durante a Rio-2016, e ficaram juntos até julho de 2017, quando um novo fim do relacionamento foi anunciado.

Na entrevista com Giovanna Ewbank, amiga do casal, Bruna falou sobre o sucesso, a carreira e as redes sociais. “Eu quero ser um exemplo real, não um exemplo de perfeição, porque eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. A sociedade, a mídia, eu, às vezes, também sou um pouco culpada, mas parece que o mundo me faz esquecer que eu tenho 22 anos”, disse. “Eu tenho que viver os meus 22 anos, eu sou uma menina, eu estou aprendendo, estou crescendo. Por muito tempo eu tentei ser o exemplo da menina perfeita.”