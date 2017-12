‘Brumar’ de volta: Marquezine e Neymar trocam beijos em Noronha

O casal mais popular está junto novamente. Neymar e Bruna Marquezine trocaram beijos durante uma festa em Fernando de Noronha na madrugada deste domingo. O jogador da seleção brasileira e a atriz posaram para fotos juntos e não fizeram questão nenhuma de esconder o clima de romance.

Nas redes sociais, muitos fãs já celebram o retorno do casal “Brumar”. Nenhum dos dois, porém, postou fotos ou vídeos da festa até o momento. Recentemente, em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, o craque do Paris Saint-Germain afirmou que reataria com Bruna. Durante o casamento de Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão, em outubro, os dois também foram flagrados aos beijos.

Neymar e Bruna assumiram um namoro pela primeira vez em 2013 e terminaram em fevereiro de 2014. Eles reataram pouco depois, e estiveram juntos durante a última Copa do Mundo, mas voltaram a colocar um ponto final na relação em agosto daquele ano. O jogador e a atriz voltaram a se ver em 2016, durante a Rio-2016, e ficaram juntos até julho de 2017, quando um novo fim do relacionamento foi anunciado.