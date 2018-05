Marina Ruy Barbosa protesta contra a violência à mulher: ‘Não é não!’

Para um ator, ter a chance de realizar uma cena dessas é uma oportunidade única. Mas essa cena vai além. Toca num assunto tão atual (apesar de de ser uma novela de época) infelizmente tão presente na vida de nós mulheres. Ela nos faz lembrar a razão pela qual lutamos pelos nossos direitos, pela liberdade, pelo respeito. Sou atriz. O meu ofício é fazer arte. E a arte entretem, claro, mas também alerta, desperta no outro um olhar diferente sobre determinada situação. Sejamos fortes. A luta deve continuar hoje e sempre! Por todas as Amalias, Amelias, Marias da Penha… Por todas as mulheres, vítimas… de abusos físicos ou psicológicos. Para que o silêncio vire GRITO e o medo vire CORAGEM! Não é não! Não nos silenciemos!

