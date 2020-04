Marília Mendonça agradece ‘trabalho incrível’ de Mandetta em live

A cantora Marília Mendonça parabenizou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pelo “trabalho incrível” à frente da pasta. A cantora deu a declaração durante a live que realizou na noite desta quarta-feira, 8, nas redes sociais.

Ela usou um trecho da entrevista coletiva concedida nesta tarde por Mandetta no qual o ministro citou a artista. “Vi você falando que gosta do contato com a sua plateia. Você deve estar sentindo muito a falta dela. Mas saiba que nós, como fãs do seu trabalho, ficamos mais fãs no Ministério da Saúde por você estar fazendo e não aglomerando as pessoas”, afirmou o político na ocasião.

Marília Mendonça agradeceu o recado e voltou a pedir que a população siga as recomendações das autoridades de saúde e reforçou que os poucos funcionários que usou para fazer a live estão obedecendo todos os protocolos. Ela encerrou com a mensagem: “Fiquem em casa, nós artistas estamos fazendo isso para vocês.”