‘Marighella’: após drama com Ancine, filme ganha data de estreia no Brasil

O filme Marighella, sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, ganhou data de estreia nos cinemas brasileiros. Nota divulgada pela produtora O2 diz que o longa estrelado por Seu Jorge será lançado no dia 14 de maio.

Dirigido por Wagner Moura, a produção acompanha os últimos anos de Carlos Marighella e o movimento liderado por ele contra a ditadura militar no país, nos anos 1960.

Com uma longa carreira em festivais internacionais, como o tradicional Festival de Berlim, onde foi exibido pela primeira vez em fevereiro de 2019, o filme enfrentou dificuldades para entrar no circuito brasileiro — existia o interesse de que a produção estreasse em novembro, mês da consciência negra. Wagner Moura chegou a dizer que o longa teria sido censurado pela Ancine (Agência Nacional do Cinema).

Reportagem de VEJA revelou que o imbróglio foi causado por um embate entre a produtora O2 e a Ancine, relacionado a outro filme que não foi lançado no prazo combinado pela empresa. A agência considerou o atraso como inadimplência, o que impediu a liberação de um novo financiamento já aprovado para Marighella.