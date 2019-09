Estreia de filme sobre Marighella no Brasil é cancelada

A produtora de Marighella, O2 Filmes, anunciou, em nota enviada a VEJA, que a estreia do filme está cancelada no Brasil. A cinebiografia do guerrilheiro baiano Carlos Marighella chegaria aos cinemas brasileiros em 20 de novembro, data da consciência negra e no mês dos 50 anos de sua morte.

“Nós, produtores do longa-metragem Marighella, dirigido por Wagner Moura, anunciamos que a data de lançamento do filme nos cinemas brasileiros, divulgada anteriormente para 20 de novembro de 2019, está cancelada”, diz a declaração.

Segundo o comunicado, a produção não “conseguiu atender os trâmites da Agência Nacional do Cinema (Ancine)”.

Primeiro filme dirigido pelo ator Wagner Moura, Marighella já passou por vários festivais, incluindo o de Berlim.

O filme narra a vida do guerrilheiro de esquerda Carlos Marighella, que organizou uma frente de luta armada contra a ditadura militar e foi morto por policiais em 1969. Protagonizado por Seu Jorge, o elenco do longa conta ainda com Adriana Esteves, Humberto Carrão e Bruno Gagliasso.

No comunicado, os produtores a distribuidora Paris Filmes afirmam que “vão seguir trabalhando” para que o filme seja lançado no Brasil, mas não fazem nenhuma nova previsão de estreia. “Marighella segue sendo apresentado com muito sucesso em vários festivais de cinema no mundo. Nosso objetivo principal sempre foi a estreia no Brasil.”

Confira a nota completa:

“Nós, produtores do longa-metragem Marighella, dirigido por Wagner Moura, anunciamos que a data de lançamento do filme nos cinemas brasileiros, divulgada anteriormente para 20 de novembro de 2019, está cancelada.

Os produtores haviam escolhido o mês de novembro, que marca os 50 anos de morte de Carlos Marighella, e o dia 20, da Consciência Negra, para a estreia. No entanto, a O2 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema).

Marighella segue sendo apresentado com muito sucesso em vários festivais de cinema no mundo. Nosso objetivo principal sempre foi a estreia no Brasil. Os produtores e a distribuidora Paris Filmes vão seguir trabalhando para que isso aconteça.”