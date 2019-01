Filme de Wagner Moura sobre Marighella estreará no Festival de Berlim

O filme Marighella, dirigido por Wagner Moura e com Seu Jorge no papel principal, foi selecionado para a mostra principal do Festival de Berlim 2019, que ocorre na capital alemã de 7 a 17 de fevereiro. A produção terá sua estreia mundial no evento e está fora da competição.

Produzida pela O2 filmes, a estreia de Wagner Moura atrás das câmeras conta a história do guerrilheiro que lutou contra a ditadura militar brasileira. Além de Seu Jorge, o elenco conta com Adriana Esteves, Bruno Gagliasso, Jorge Paz, Luiz Carlos Vasconcelos e Humberto Carrão.

O filme é orçado em 10 milhões de reais e é inspirado no livro Marighella – O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, do jornalista Mário Magalhães, lançado originalmente em 2012 pela Companhia das Letras.

Militante comunista desde a juventude, deputado federal constituinte e fundador do maior grupo armado de oposição à ditadura militar, a Ação Libertadora Nacional, Carlos Marighella nasceu em Salvador em 1911, era também poeta e acabou virando tema de músicas de Caetano Veloso e dos Racionais MC’s. Ele foi assassinado em 1969 numa ação comandada pela ditadura, em São Paulo.

Além de Marighella, outros dezesseis filmes terão sua pré-estreia no Festival de Berlim, entre eles o espanhol Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, e o francês Varda par Agnès, de Agnès Varda. Entre os brasileiros, o longa de Moura terá a companhia do drama Greta, de Armando Praça, e do documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes, ambos selecionados para a mostra Panorama. Marighella está previsto para chegar aos cinemas brasileiros no dia 18 de abril de 2019.