Mari Palma se emociona ao falar com Fátima sobre mudança na carreira

Mari Palma quase foi às lágrimas ao comentar a mudança de área dentro da Globo, nesta quarta-feira, durante o Encontro. “Mari Palma, tô sabendo que você vai deixar o G1 para se juntar à equipe de esportes da Globo! Muito bom! Parabéns!”, disse Fátima Bernardes. A mudança vai acontecer para que a repórter reforce o time de esporte da emissora durante a Copa do Mundo.

“Não pense que você vai se livrar de nós”, continuou a apresentadora. “Eu não quero nem falar porque eu vou chorar”, respondeu Mari. “Não precisa chorar! É ótimo o que vai acontecer! É muito bom! É uma notícia incrível! Parabéns! E olha, durante a Copa quem sabe a gente não conversa, não é? A gente volta a fazer um Encontro ao vivo aqui”, consolou Fátima.

A apresentadora do Encontro continuou elogiando a colega. “Parabéns pelo trabalho ao longo desse tempo todo aqui no G1. Muito merecedora, você, dessa nova etapa. Um beijo grande, muito orgulho de você fazer parte do nosso Encontro.”