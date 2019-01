Margot Robbie será a boneca Barbie nos cinemas

Nem Anne Hathaway, nem Amy Schumer. A atriz que viverá a icônica boneca Barbie no filme homônimo será Margot Robbie – a Arlequina de Esquadrão Suicida e do ainda não lançado Aves de Rapina. Fãs vinham especulando sobre a participação de Robbie no filme há alguns meses, depois da desistência de Schumer e Hathaway, e agora os rumores se confirmaram com o fechamento de uma parceria entre o estúdio Warner Bros. e a fabricante de brinquedos Mattel (que inaugura, com esse longa, uma divisão de cinema chamada Mattel Films), marcando oficialmente a largada para a produção.

A atriz não apenas protagonizará a obra, como também produzirá, sob o selo LuckyChap Entertainment. Essa não é a primeira vez que Robbie trabalha nos bastidores, tendo estreado como produtora no longa Eu, Tonya em 2017, pelo qual foi indicada ao Oscar de melhor atriz.

“Brincar de Barbie estimula a confiança, a curiosidade e a comunicação ao longo da jornada de autodescoberta de uma criança”, declarou a atriz sobre a importância da personagem. “Ao longo de quase 60 anos, Barbie tem empoderado crianças para se imaginarem em papéis inspiradores, de uma princesa a uma presidente”. E, confirmando sua participação, Robbie se disse “honrada em assumir esse papel e produzir um filme que terá um impacto tremendamente positivo em crianças e audiências por todo o mundo”.

Previsto para estrear em 2020, Barbie terá direção de Alethea Jones e roteiro de Olivia Milch. Além disso, o ator Michael McHugh, que também estará em Era Uma Vez em Hollywood, o próximo filme de Quentin Tarantino, em que Margot Robbie interpretará Sharon Tate, está escalado para viver Ken.