Em alguns países europeus, o termo DOC (denominação de origem controlada) está associado a um conjunto de regras que certifica produtos de uma área geográfica. Apropriada e retrabalhada pelo chef Leonardo Gonçalves, essa sigla perdeu muito do seu caráter impositivo. Na DOC do responsável pela cozinha de O Mar Menino — a denominação de origem cearense —, não há limites para aproveitar cores, sabores e texturas de ingredientes locais. Esse selo de ousadia rende bons pratos à mesa por aqui. Pela segunda vez consecutiva, Gonçalves leva o prêmio de chef do ano e alça o seu restaurante aos postos de melhor da sua categoria e de toda a cidade. A criatividade dele pode ser conferida em um endereço com fachada tímida e ambientação prosaica, de ares praianos. Nesse contexto, a experiência pelo enxuto menu pode começar com a dobradinha Oriente-Sertão do guioza de sarapatel de porco (R$ 36,00) ou o camarão acompanhado de vinagrete de tomate defumado e pimenta- de-cheiro (R$ 38,00). Intitulada “Navegando”, a seção de pratos principais relaciona um cordeiro com macaxeira e catuaba, que ainda traz tomate assado e queijo de cabra do tipo boursin, produzido em Quixadá (R$ 68,00). Para a sobremesa, há cheesecake de queijo de coalho com goiabada (R$ 16,00). Quem busca um mergulho mais profundo na culinária de Gonçalves pode recorrer ao menu degustação doc (R$ 180,00). Com dez etapas, ele deve ser reservado com um dia de antecedência. Avenida Barão de Studart, 1043, Aldeota, ☎ 3039- 5359 (70 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h (sáb. almoço até 15h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2015. $$

O Melhor da Cidade

2º lugar: Cabaña del Primo

3º lugar: Coco Bambu Frutos do mar

Brasileiro/Regional

2º lugar: Cantinho do Frango

3º lugar: Tilápia

+ VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2018/2019: conheça os melhores endereços gastronômicos da cidade