‘Mais Você’: Casal de jantar romântico que deu errado se pronuncia

“Ninguém sabe da realidade do outro, do relacionamento do outro e da reação do outro quando é submetido a situações que já explicitaram que não gostam”, diz publicação de Pedro Galvão e Nicole França no Facebook, nesta quarta-feira 12. Neste Dia dos Namorados, Ana Maria Braga ofereceu um jantar romântico para o casal no Mais Você, mas a namorada não gostou da surpresa. O vídeo do jantar, em que Nicole ironiza a situação e se mostra claramente insatisfeita, acabou viralizando nas redes sociais.

“Estamos na era de uma suposta empatia/sororidade nas redes sociais, onde assistimos a muitos debates sobre feminismo, questões de gênero e apelo sobre igualdade de todos os tipos. Mas você – pessoa não pública – já se imaginou sendo exposto de alguma forma como você não gostaria? (…) Já pensou que as pessoas têm boletos e responsabilidades? (…) Que nem tudo que se vê é verdade? Que as pessoas comuns têm relacionamentos comuns com problemas que só dizem respeito a elas?”, diz o casal na nota.

Pedro e Nicole desabafaram sobre a cobrança em relação a um namoro perfeito: “Todos nós gostaríamos que nossas vidas fossem perfeitas como pregam nas redes sociais, ainda mais numa data chamada dia dos namorados, onde o propósito maior é o amor. Mas a vida é imperfeita, assim como os amores fora das novelas”.

Durante o jantar, Nicole mostrou que não tinha gostado da surpresa. Ela afirmou que tinha trabalho acumulado e que, porque tinha largado tudo para participar do programa, teria que fazê-lo no fim de semana. “Estou aqui por consideração, senão ficaria feio pra você”, disse. O rapaz respondeu que imaginava que a namorada poderia ter essa reação.

Após a reportagem, Ana Maria Braga fez uma declaração sobre o comportamento de Nicole e disse que ligou para Pedro para saber como estava o namoro. “Ela (Nicole) foi fofíssima com toda a equipe, mas implacável com o Pedro. Essa é a vida real. Nem tudo sai como o que a gente espera na vida. Ligamos para o Pedro e os dois continuam juntos. A Nicole pediu desculpas pelo clima do jantar. Ela disse que estava muito nervosa”, concluiu a apresentadora do Mais Você.