Incrível: mais do mesmo, especial de Roberto Carlos salta no ibope

O especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos teve audiência maior neste ano que no anterior, segundo informações prévias divulgadas pela Rede Globo. A atração marcou 30 pontos em São Paulo (ante 22 em 2016) e 31 no Rio de Janeiro (27 no ano passado), segundo a emissora. O programa foi ao ar na sexta-feira, intitulado Esse Cara.

O artista dividiu o palco com Simone & Simaria, Tiago Iorc e Erika Ender (compositora do hit Despacito), Djavan e Ísis Valverde. Junto com a atriz global, o Rei fez um dueto na música Emoções.

Em seguida, cantou para ela Sereia, composta por ele para a personagem Ritinha, interpretada por Ísis em A Força do Querer. A música foi criada especialmente para a novela, atendendo a um pedido da escritora Glória Perez.

O especial de fim de ano de Roberto Carlos é exibido desde 1974 pela Rede Globo – a única exceção foi em 1999, ano em que sua esposa Maria Rita morreu. A edição de 2017 foi gravada no dia 28 de novembro, nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro.