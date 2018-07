Luisa Mell diz que foi demitida pela Band ‘antes do programa começar’

Luisa Mell contou aos seus seguidores no Instagram nesta segunda-feira que não terá mais um programa na Band. “A demissão mais rápida da história”, disse em um vídeo. “Fui demitida da Band antes do meu programa começar. Quero dizer para vocês que eu entendo a Band. Eu sou uma ativista e eu causo muitos problemas, né? Com anunciantes e com pessoas. Eu entendo”, disse, mostrando que a notícia não a deixou de mau humor e dando risada durante toda a gravação.

Procurada, a Band, afirmou que o que houve foi uma rescisão de contrato “porque o projeto não foi viabilizado comercialmente”.

Em abril, Luisa afirmou que havia sido contratada pela Band no Cozinha do Bork, programa matinal da emissora. “Eu nem imaginava voltar para a televisão, eu tenho uma ONG e me dedico totalmente a isso, tenho um filho pequeno”, disse, fazendo referência a seu trabalho com resgates de animais de rua. “Mas a Band veio com um convite com um respeito tão grande pelo meu trabalho, foi muito emocionante a reunião que eu tive aqui. Eu falei: ‘Eu sou uma ativista, eu não faço programa de qualquer coisa’.”

O apresentador, Daniel Bork, afirmou que Luisa já estava contratada e que seu programa provavelmente iria ao ar uma vez por semana. A ativista havia sido convidada pela emissora a comandar uma atração sobre animais.