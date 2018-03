Luis Fonsi, de ‘Despacito,’ fará três shows no Brasil em maio

Luis Fonsi, intérprete de Despacito, virá ao Brasil pela primeira vez em maio. O cantor vai se apresentar em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro com sua turnê Love and Dance. O show na capital paranaense será no dia 3, no Live Curitiba, seguido de São Paulo no dia 4, no Espaço das Américas, e Rio no dia 5, no KM de Vantagens Hall. As vendas de ingressos ainda não começaram.

Despacito, hit de Fonsi com o rapper Daddy Yankee, conta com 4,8 bilhões de visualizações no YouTube. A canção também possui uma versão com participação do cantor americano Justin Bieber, que foi indicada a canção e gravação do ano, dois dos mais importantes prêmios do Grammy Awards – acabou perdendo para That’s What I Like It e 24k Magic, respectivamente, ambas de Bruno Mars. Caso tivesse ganhado, teria sido a primeira música em espanhol a conquistar as estatuetas.