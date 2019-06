Ludmilla revela namoro com a bailarina Brunna Gonçalves

View this post on Instagram

Já q o prazer dela é estragar meu feed .. eu resolvi postar essa foto sem edição nenhuma pra ela ficar bem feliz e realizada por tirar tudo da ordem do jeitinho q ela gosta kkkkk Bom, como eu queria que todos vocês tivessem o prazer de conhecer esse outro lado dela, tenho certeza de que vocês iriam se apaixonar ainda mais !! Eu nunca estive tão próxima de uma pessoa tão iluminada quanto você e eu me sinto muito privilegiada por isso !! Lud, eu queria te desejar Feliz Aniversário e te agradecer por TODOS os momentos incríveis que nós já vivemos, obrigada por me tratar como se eu realmente fosse do seu sangue, obrigada também por me fazer enxergar a vida com outros olhos ! EU puxo a orelha mesmo quando tem que puxar, elogio quanto tenho q elogiar, combino looks pra sair igual gêmeas ( a gente ama isso kkkk) , conheço como a palma da minha mão, mimo muuuuuito mesmo.. trato igual um neném, mas isso é tradição dos seus amigos te tratarem assim né ?! hahah Eu fico toda boba quando pessoas de fora elogiam seu ciclo de amizade (VERDADEIRO) porque a gente cuida e protege você de verdade .. e cá entre nós LEALDADE é o mínimo que a gente pode te dar dentre todas as coisas incríveis que você faz pela gente ! Enfim, que você nunca perca essa sua essência, essa força de vontade, essa bondade no coração, essa humildade, essa educação e essa inteligência ! E não se esqueça que você é LUZ na vida de muita gente !! Agora vamos comemorar porque hoje é dia de dar PT e atualizar nossos vídeos louquereki hahahah Happy Birthday 🎈🎉 Te amo pra sempre .. Com carinho, Bru 💕