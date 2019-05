Luciano Huck se pronuncia após resposta machista a seguidora

Luciano Huck se desculpou, nesta sexta-feira, 10, por um comentário considerado machista que fez a uma mulher que o criticou no Instagram. Na semana passada, uma seguidora afirmou nos comentários de uma transmissão ao vivo no Instagram que o apresentador da Globo era “esquisito” e que parecia “dizer textos prontos e emoções falsas”. Ele, então, respondeu: “Muito sensível você, mulher. Deve estar solteira e abandonada… pelo visto. Mas enfim”.

Em texto publicado em sua página no Facebook, Huck afirma que cometeu um erro. “Respondi a um comentário crítico formulado por uma seguidora numa rede social de maneira absolutamente equivocada”, diz. “Depois de tanto tempo lidando com o diálogo nesses ambientes, sei o quanto os ânimos se acirram e a polarização se aguça. De forma especial nos últimos anos. Mas isso não justifica minha atitude. Não me coloco na posição de vítima. Ao contrário, definitivamente eu não devia ter reagido daquela maneira.”

“Reconheço que fui bastante infeliz na escolha das palavras e que meu comentário despertou a percepção da minha fala como carregada de preconceitos, contra os quais inclusive luto ativamente no meu dia a dia profissional e pessoal”, continua. “Refleti e acho que cabe sim um pedido de desculpas à pessoa que fez a crítica e a todas as mulheres e homens que possam ter se sentido ofendidos pelas minhas palavras.”

O comentário de Huck foi criticado por vários de seus seguidores. “Você é muito machista! A felicidade de uma pessoa não está vinculada a um casamento ou outro qualquer tipo de relacionamento. Abandonada estamos nós brasileiras e brasileiros comuns, por esse governo incompetente, racista, homofóbico, xenófobo e tudo mais de ruim. Se para você falar de forma honesta significa solteirice e abandono, você é pior do que eu imaginava! Melhore, querido!”, disse uma pessoa nos comentários de uma publicação do apresentador.