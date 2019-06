Luciano Huck e Angélica se pronunciam após alta do filho: ‘Renascimento’

Luciano Huck e Angélica publicaram um vídeo na noite desta terça-feira 25 no Instagram para agradecer o apoio dos fãs nos últimos dias, depois que seu filho do meio, Benicio, de 11 anos, sofreu um acidente e precisou fazer uma cirurgia. “O que a gente passou foi uma questão super familiar, um problema com um filho, mas como a notícia foi muito compartilhada, alcançou muita gente”, disse Luciano. “A gente foi tão abençoado, primeiro por Deus, pelas coisas terem se encaminhado. Depois do caos que a gente viveu, a sequência de boas notícias que a gente teve, a gente queria agradecer.”

Benicio bateu a cabeça em uma prancha ao praticar wakeboard no último domingo 23, na baía de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Ele sofreu um trauma craniano, necessitando passar por uma neurocirurgia, e foi levado ao Hospital Copa Star. Nesta terça, o garoto recebeu alta do hospital, com após evolução “com excelente recuperação clínica do trauma cranioencefálico”. Ele deve passar por uma nova avaliação da equipe médica nos próximos dias.

Huck agradeceu pelas orações dos fãs “pelas redes sociais, as pessoas que foram ao hospital, as Bíblias que a gente recebeu no hospital”. Angélica lembrou outras mães que a procuraram para demonstrar apoio. “Quem é mãe sabe o que eu senti. Eu sentia que todas sentiam um pouco comigo ali. Essa solidariedade foi boa para o coração.”

“A gente tem que aprender com mais esse renascimento na nossa família. Muito obrigado a todos”, continuou Huck. “O que a gente aprender com tudo isso que a gente viveu, prometo que a gente compartilha de alguma forma, se a gente puder transformar isso em aprendizado para todos.”

É a segunda vez que um incidente atinge a família Huck. Em 2015, o casal viajava com seus três filhos e duas babás em um bimotor quando a aeronave precisou fazer um pouso de emergência em uma fazenda no Mato Grosso do Sul por causa de uma pane seca. Angélica sofreu escoriações, mas ninguém ficou ferido gravemente.