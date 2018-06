Luana Piovani relembra beijo lésbico: ‘Foi incrível’

Luana Piovani revelou que já beijou outra mulher. Em conversa com o youtuber Matheus Mazzafera, a atriz contou que ficou com uma garota em uma balada, e adorou a experiência. “Eu não sei quem é. Se ela passar por mim, não vou saber. Mas para mim, foi incrível”, descreveu ela.

No vídeo, Luana também admitiu que usava a droga lança-perfume no Carnaval e em festas, e que chegou a tomar remédios para emagrecer no começo da carreira. “Teve uma época em que tomei uns remedinhos para tentar emagrecer. Uma vez, eu misturei com bebida. Lembro que me arrependi loucamente. Fiquei louca, estava quase andando de quatro, descompensada.”

A atriz ainda comentou sobre o episódio em que foi agredida pelo seu ex-namorado, Dado Dolabella. “Eu nunca vou esquecer o fatídico dia da minha agressão. Eu estava desesperada, sem para onde ia para pensar, para chorar — meus pais estavam em casa, eu não podia ir para lá. No meio do nada, veio um negócio dentro de mim, e eu falei: ‘Deus, obrigada’, porque apesar de ser dificílimo o que eu estou passando, eu sei o que você está fazendo por mim.”