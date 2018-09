Livro de educação sexual criticado por Bolsonaro volta às livrarias

O Guia Sexual de Titeuf, com um personagem cômico muito conhecido na França, voltará às livrarias nesta quarta-feira no Brasil. O livro ganhou notoriedade por aqui depois que o presidenciável Jair Bolsonaro o acusou de promover a homossexualidade entre as crianças.

Com o título no Brasil de Aparelho Sexual e Cia, a obra da francesa Helene Bruller com desenhos do suíço Zep terá uma nova edição de cerca de 3.000 exemplares, informou um porta-voz da Editora Seguinte, selo destinado aos jovens da Companhia das Letras.

Livro ‘Aparelho Sexual e Cia’, obra da francesa Helene Bruller Livro ‘Aparelho Sexual e Cia’, obra da francesa Helene Bruller

Bolsonaro, que é acusado por seus detratores de ser homofóbico, mostrou uma cópia do livro durante uma entrevista na TV Globo, acusando-a de fazer parte de um “kit gay” distribuído em escolas públicas do Brasil.

A editora rapidamente respondeu que Aparelho Sexual e Cia não foi comprado pelo Ministério da Educação para fins pedagógicos, e sim pelo Ministério da Cultura, para consulta em bibliotecas.

A Companhia das Letras destaca que a história em quadrinhos, publicada pela primeira vez no Brasil em 2007, aborda “todos os aspectos da sexualidade, com sólida base pedagógica e grande rigor científico”.