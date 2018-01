Líder da banda pós-punk The Fall, Mark E. Smith morre aos 60 anos

O músico inglês Mark E. Smith, fundador da banda pós-punk The Fall, faleceu nesta quarta-feira, aos 60 anos. Segundo comunicado oficial de sua empresária, Pamela Vander, ele morreu em casa. “Uma declaração mais detalhada será divulgada nos próximos dias. Enquanto isso, a família de Pam & Mark solicita privacidade neste momento triste”, disse.

Criada por Smith em 1976 nos arredores de Manchester, a banda ainda estava na ativa. Apesar das diferentes formações, ele nunca deixou de assumir os vocais. Cerca de 60 artistas já passaram pelo grupo e boa parte saiu demitida pelo tempestuoso líder.

Em 2017, eles precisaram cancelar apresentações porque o roqueiro veterano foi hospitalizado com problemas respiratórios e na garganta. Em outubro, Smith chegou a se apresentar no palco durante a turnê sentado em uma cadeira de rodas.

Foram 32 álbuns de estúdio, o último deles, New Facts Emerge, do ano passado. Entre as canções mais conhecidas ao longo da carreira, estão Totally Wired, How I Wrote Elastic Man e Look, Know.