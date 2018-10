Liam Gallagher é interrogado por suspeita de agressão a namorada

O cantor Liam Gallagher, ex-vocalista da banda Oasis, foi interrogado pela polícia de Londres por supostamente agredir sua namorada, Debbie Gwyther, no dia 24 de agosto em uma casa noturna de Londres, informou nesta segunda-feira a emissora BBC.

O jornal britânico The Sun publicou naquele dia um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do estabelecimento no qual é possível ver o ex-vocalista do Oasis segurando o pescoço de Debbie.

O cantor negou a agressão na época, através da rede social Twitter, e disse que “jamais colocou” suas mãos sobre uma mulher “de maneira viciosa”, e também contou que não chamou sua namorada de “bruxa”, como afirmava o tabloide.

Um porta-voz da polícia disse hoje, segundo a BBC, que os agentes “têm conhecimento do vídeo de uma agressão” que aconteceu em agosto em um local do bairro londrino de Marylebone e que “um homem” foi interrogado a respeito no dia 25 de setembro.

“As imagens foram avaliadas e serão realizadas consultas sobre as circunstâncias que envolveram o incidente”. Nenhuma denúncia oficial foi feita até o momento.