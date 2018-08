Lena Dunham e filha de Uma Thurman vão atuar em novo filme de Tarantino

As atrizes Lena Dunham e Maya Hawke, filha de Uma Thurman e Ethan Hawke, vão reforçar o elenco do já estrelado filme Once Upon a Time in Hollywood, nova produção assinada por Quentin Tarantino. Austin Butler (conhecido pela série Arrow) e a chilena Lorenza Izzo (Bata Antes de Entrar) também foram confirmados pela imprensa americana.

A trama ambientada em 1969 vai girar em torno da seita de Charles Manson e o assassinato de Sharon Tate (Margot Robbie). O roteiro terá como protagonista o ator Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e o dublê Cliff Booth (Brad Pitt), dupla que tenta alcançar sucesso em Hollywood — o personagem de DiCaprio é vizinho de Sharon.

Al Pacino, Dakota Fanning, Damian Lewis, James Marsden e Luke Perry são outros nomes de peso do elenco do filme, previsto para estrear nos Estados Unidos em julho de 2019.