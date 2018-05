Lembrancinhas do casamento real são vendidas por 4.500 reais

O casamento do príncipe Harry, do Reino Unido, com a atriz americana Meghan Markle aconteceu no último sábado e alguns convidados decidiram lucrar com a comemoração. Sacolinhas com lembrancinhas que foram dadas às 1.200 pessoas convidadas para assistir à cerimônia em frente à Capela de São Jorge do Castelo de Windsor estão sendo vendidas no site americano E-Bay por até 4.500 reais.

Apenas 600 pessoas foram convidadas para entrar na capela onde aconteceu o casamento, entre elas estavam a família real e amigos do casal. No entanto, 1.200 britânicos foram convidados para aguardar os noivos dentro das áreas do castelo e lá, eles ganharam uma sacolinha com alguns brindes comemorativos.

Algumas dessas sacolas estão sendo vendidas por valores entre 2.000 e 4.500 reais no site. Dentro do brinde, pode ser encontrado um mapa do Castelo de Windsor, uma garrafa de água, um imã de geladeira, uma moeda de chocolate gigante com as iniciais do casal e um cupom de desconto da lojinha oficial da fortaleza.

Sacolinha com os adereços de lembrança do casamento entre o Príncipe Harry e Meghan Markle à venda no eBay Sacolinha com os adereços de lembrança do casamento entre o Príncipe Harry e Meghan Markle à venda no eBay

Lembrancinha do casamento entre o Príncipe Harry e Meghan Markle à venda no eBay Lembrancinha do casamento entre o Príncipe Harry e Meghan Markle à venda no eBay