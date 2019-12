Leitores: dólar, advogado de Lula e Diego Hypolito

Assuntos mais comentados

DÓLAR

A alta do dólar é reflexo do fortalecimento da economia dos Estados Unidos, que se esperava crescesse 1,8% em 2019, mas deve crescer 2,1%. Não acreditemos na queda da cotação da moeda americana (“Ficou caro. E vai continuar”, 4 de dezembro).

Cláudio Martins

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

Enquanto Estados Unidos e China não chegarem a um acordo, o dólar terá variações no mundo inteiro.

Alessandro Sousa

Campina Grande, PB (via Facebook)

O próprio presidente causa instabilidade no país e a desconfiança do investidor.

Francisco Delmiro

Manaus, AM (via Facebook)

O pior são as pessoas que justificam o aumento dos preços: “Ah, se o dólar aumentou, é sinal de que estamos vendendo mais para fora”. E daí? É sério que o fanatismo pelo presidente Bolsonaro chega a esse ponto?

Ana Morais

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

AI-5

Nestes tempos estranhos e populistas em que membros do governo Bolsonaro falam abertamente sobre um novo AI-5 para dar combate ao irascível e odiento radicalismo da esquerda decadente vermelha desbotada, cabe, por oportuno, citar o político britânico Edmund Burke, que profetizou há mais de dois séculos que “um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la”. É preciso estar vigilante e sempre alerta para que o ovo podre da serpente não gere novamente o terrível mal do autoritarismo. Diante das ameaças explícitas, daqui por diante todo o cuidado será pouco. Democracia sempre, ditadura nunca mais (“Tolerância zero ao AI-5”, Carta ao Leitor, 4 de dezembro).

J.S. Decol

São Paulo, SP

RENAN BOLSONARO

É mais um da família para ser sustentado pelos impostos dos brasileiros (“E lá vem o Zero Quatro”, 4 de dezembro).

Rodolfo Cattaneo

Tubarão, SC (via Facebook)

ADVOGADO DE LULA

Será que alguém acreditou em pelo menos uma palavra de Cristiano Zanin Martins (“O doutor anti-Moro”, entrevista de Páginas Amarelas, 27 de novembro)?

Noemi Barbosa Custódio

São Paulo, SP

O ex-presidente Lula foi condenado não somente por um juiz, mas por um elenco de cabeças pensantes. Lula, o Ali Babá moderno, não ressuscitará das cinzas. As alegações do senhor Zanin não convencem. Ele martela argumentos bitolados que não exprimem absolutamente nenhuma novidade.

Joaquim P. Martins

João Pessoa, P

PODE? – A cantora: 200 000 reais para aparecer na festa do filho de um bicheiro PODE? – A cantora: 200 000 reais para aparecer na festa do filho de um bicheiro

“Ludmilla apenas fez seu trabalho: cantar. Não importa quem tenha sido o contratante, ela foi somente ganhar seu justo dinheiro.” (“A funkeira desafinou”, Gente, 4 de dezembro) Fernando Fernandes, São Paulo, SP (via Facebook)

DIEGO HYPOLITO

A democracia é a convivência harmônica e respeitosa entre os que pensam diferente. Meu Deus, até onde vai a imbecilidade da sociedade brasileira (“Me ameaçaram de morte”, Conversa, 4 de dezembro)?

Belmiro Deusdete

Alagoinhas, BA

A burrice e a estupidez de uma sociedade machista e polarizada são deprimentes. A civilidade vai para o espaço.

Guilherme Salles Campos

São Paulo, SP (via Instagram)

Democracia apenas para os que têm o mesmo posicionamento político? Boa sorte, Diego. Seja compreensivo e não se abale.

Maria Helena Bussamra

São Paulo, SP (via Facebook)

Quem não teria medo da perseguição de uma patrulha ideológica cada vez mais desesperada, a caminho da violência? Eu teria. Parabéns, Diego, por sua autenticidade e coragem.

Fábio Ruiz

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

GUGU LIBERATO

Obrigada de coração, Gugu, por fazer parte de minha infância e adolescência nas tardes de domingo (“Quando o show chega ao fim”, Imagem da Semana, 4 de dezembro).

Rosana Dominici

Santos, SP (via Instagram)

SENSACIONALISTA

Ideia de Black Friday: seja condenado em segunda instância e ganhe liberdade (Sensacionalista, 4 de dezembro).

Rafael Fadel

São Paulo, SP (via Facebook)

O governo de Jair Bolsonaro pode até ser oferecido como promoção de Black Friday, mas nos governos de esquerda é tudo sempre superfaturado.

Cleber Lopes

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Publicado em VEJA de 11 de dezembro de 2019, edição nº 2664