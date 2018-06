Le Chalet de la Fondue é a melhor da categoria na Serra Gaúcha

Ao perceber que as pessoas gostavam de compartilhar mais de um tipo de fondue nas suas refeições, o garçom Luiz Tomasini teve a ideia de criar uma sequência da receita. No início dos anos 1980, ele apostou no plano, deixou seu ofício e tornou-se proprietário de um dos primeiros restaurantes franco-suíços da região. Hoje, a fórmula que contempla três variedades de fondue é a especialidade da casa de madeira com vista para dois cartões postais de Gramado: as igrejas Matriz e do Relógio. A R$ 146,00 por pessoa, a sequência tradicional começa com a versão de queijo, feita com uma mescla de emmental, cobocó, gruyère e maasdam. Pães, brócolis e goiabada acompanham o creme, que também leva alho e vinho branco na preparação. Conforme o método clássico, a fondue de carne consiste em pedaços de filé-mignon e frango fritos. O incremento dessa etapa são os quinze molhos colocados sobre a mesa, entre eles tártaro, rosé e ervas finas. A receita de chocolate, que mistura os tipos ao leite e amargo, chega em panela de barro para encerrar o festim. Nove frutas, wafer, merengue e marshmallow escoltam o creme. Menos calórica, a opção de sequência em que as carnes são preparadas sobre uma pedra quente custa R$ 136,00 por pessoa. A casa ainda serve a fondue chinoise (R$ 168,00, para duas pessoas), na qual pedaços de filé-mignon cozinham em caldo de carne, e a fondue de camarão (R$ 218,00, para dois).

Avenida das Hortênsias, 1297, centro, Gramado, ☎ (54) 3286-2474 (150 lugares). 11h/15h e 18h/1h (sex., sáb. e dom. 11h/1h). Aberto em 1982. $$$$

Confira os segundo e terceiro lugares:

2º lugar: Chez Lys Blanc

3º lugar: Belle du Valais