Lázaro Ramos dubla animação e comemora: ‘Meus filhos vão poder assistir’

Lázaro Ramos foi o eleito no Brasil para dar voz ao rabugento Grinch, personagem da literatura infantojuvenil que odeia o Natal, interpretado por Jim Carrey em uma versão para o cinema em 2000. “Mostrar o Grinch para uma nova geração é uma alegria muito grande e eu ainda tenho um prazer particular, porque será o primeiro filme que eu faço que meus filhos vão poder assistir. Todos os anteriores, quando eles já tinham nascido, são filmes para adultos”, relembra o ator a VEJA.

Lázaro e Taís Araújo estão casados desde 2011 e tiveram dois filhos: João Vicente, de 7 anos, e Maria Antônia, de 3 anos. “Faço questão de mostrar toda hora o trailer para eles e, sempre que posso, imito a risada do Grinch também, para eles saberem que sou eu e não estou só imitando o cara que dublou o personagem”, explica.

O Grinch apareceu, pela primeira vez, no livro Como o Grinch Roubou o Natal, escrito em 1957 pelo autor americano Dr. Seuss. A história do personagem, que tenta roubar todos os elementos de Natal da sua cidade, para acabar com a data comemorativa, foi adaptada em 2000 e agora ganha um remake em animação, com Benedict Cumberbatch na versão americana e Ramos na brasileira.