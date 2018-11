Lázaro Ramos brinca com clichês natalinos: ‘uva passa nem devia existir’

Grinch, o personagem que odeia o Natal, volta aos cinemas dezoito anos depois da popular versão protagonizada por Jim Carrey. Agora em animação, o monstro verde chega no Brasil com a voz de Lázaro Ramos (no original, o ator britânico Benedict Cumberbatch é quem dubla o protagonista). Sobre o mau-humor de Grinch, Lázaro brinca que se identifica: “As pessoas não sabem, mas sou bastante rabugento na intimidade, então, me identifiquei muito com o personagem”.

Em entrevista a VEJA, Lázaro ainda comenta sobre o Natal com a família e as clássicas discussões sobre o uso de uvas passas nos alimentos, correntes de WhatsApp e brigas entre parentes. Confira: