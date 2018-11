A pequena e única cafeteria da grife de grãos especiais, dentro do Mercado do Rio Vermelho, é só a ponta de um negócio expressivo. Os cafés são colhidos manualmente em fazendas situadas nos municípios de Ibicoara e Mucugê, na região da Chapada Diamantina. À frente da marca está o casal formado pelo paulistano Luca Giovanni Allegro e por Juleilda Allegro, baiana de Cairu. Inicialmente, a ideia era centrar esforços no comércio externo. De cada cinco sacas, quatro são exportadas para outros países, em geral da Europa, além dos Estados Unidos — a produção atual soma cerca de 900 000 quilos de grãos por ano. Para a cafeteria, o casal elaborou uma linha com quatro variações. Preparado com os grãos catuaí-vermelho e topázio, o castas tem leve acidez cítrica, enquanto o gran reserva orgânico resulta da mistura do catuaí-amarelo com o vermelho e apresenta nuances de chocolate e melaço. Com grãos variados, o clássico é o mais encorpado, e o blend, feito só com catuaí-vermelho, o mais delicado. Não moídos, custam entre R$ 28,00 e R$ 33,00 (o pacote de 500 gramas). Mas eles também são vendidos triturados, em cápsulas compatíveis com máquinas da Nespresso e sachês individuais. Na cafeteria é possível encontrar ainda variedades sazonais e escolher entre quase dez métodos de preparo (na prensa francesa, a bebida custa R$ 12,00 a xícara; na aeropress, R$ 10,00). Há até versões alcoólicas, como a caipirinha incrementada com uma dose de expresso (R$ 12,00). A vitrine acomoda comidinhas como torta de maçã com farinha de amêndoas, creme de baunilha e amêndoas laminadas (R$ 12,00) e tapioca com recheio de mussarela, rúcula e tomate seco (R$ 8,00). Mercado do Rio Vermelho, Avenida Juracy Magalhães Júnior, 1624, Rio Vermelho, ☎ 2132-2114 (40 lugares). 7h/19h (dom. até 17h). Aberto em 2014.

