Lady Gaga usa diamante visto pela última vez em 1961 em Audrey Hepburn

Indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar 2019, Lady Gaga usou uma das joias mais raramente vistas do mundo para a festa deste domingo, 24. A cantora e protagonista de Nasce uma Estrela compareceu à cerimônia usando um colar com o chamado Diamante Tiffany, da joalheria Tiffany & Co., de 128 quilates e estimado em 30 milhões de dólares.

Lady Gaga posa para foto antes da cerimônia de premiação do Oscar – 24/02/2019

Audrey Hepburn havia sido a última pessoa a ter usado o diamante, na década de 1960, para as fotos de divulgação de Bonequinha de Luxo. Antes disso, o diamante havia sido usado uma única vez, em 1957, pela socialite Mary Whitehouse, no baile da joalheria. Com Lady Gaga, foi apenas a terceira vez, portanto, que a joia foi usada – e a primeira para o tapete vermelho de uma premiação.

O diamante foi descoberto em 1877 na África do Sul. Em 2012, por ocasião do aniversário de 175 anos da Tiffany, a pedra foi realocada em um colar diferente daquele usado por Audrey, que foi emprestado agora a Lady Gaga.

Todo o look da cantora lembrou o de Audrey em Bonequinha de Luxo, com um vestido preto, luvas e o cabelo penteado em um coque. Foi, provavelmente, uma homenagem à atriz morta em 1993, já que ela também protagonizou uma versão anterior de Nasce uma Estrela.