Lady Gaga ganha seu primeiro Oscar por canção de ‘Nasce uma Estrela’

Lady Gaga ganhou o primeiro Oscar de sua carreira neste domingo. A cantora e atriz levou a estatueta de melhor canção original junto com Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt por Shallow, da trilha de Nasce uma Estrela.

Gaga ainda concorre durante a noite ao prêmio de melhor atriz pelo papel de Ally. Em 2016, a cantora disputou outro troféu de melhor canção original, por Til It Happens to You, do filme The Hunting Ground, mas perdeu para Sam Smith e James Napier, vencedores pela música Writing’s On The Wall, do filme 007 Contra Spectre.

Com o Oscar, o caminho de Gaga para o EGOT chega à metade. EGOT é como é abreviado o vencedor dos quatro maiores prêmios da indústria do entretenimento: Emmy (de televisão), Grammy (música), Oscar e Tony (teatro). A cantora já venceu nove Grammys, mas ainda não levou nem um Emmy e nem um Tony.