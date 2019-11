Kiss passa por quatro cidades brasileiras em 2020

Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Uberlândia. São essas as quatro cidades brasileiras que sediarão a turnê de despedida do grupo americano Kiss no Brasil. O anúncio foi feito durante a Kiss Cruise, um cruzeiro marítimo no qual os mascarados navegam e tocam ao lado de seus aguerridos fãs.

Os gaúchos assistirão os Kiss em 12 de maio. Dois dias depois, é a vez dos curitibanos. A turnê se completa com um show em São Paulo, no dia 16, e uma apresentação em Uberlândia, no dia 19. O grupo também irá tocar em Colômbia, Peru, Chile, Paraguai e Argentina. O início da venda dos ingressos ainda não foi divulgado.

Embora simbólica, a turnê é um pouco frustrante para quem espera novidades do Kiss. São praticamente as mesmas canções e os manjados truques de palco – como o baixista e vocalista Gene Simmons cuspindo sangue e fogo, o guitarrista e vocalista Paul Stanley voando sobre a plateia e solos de guitarra e de bateria de Tommy Thayer e Eric Singer, respectivamente. O guitarrista Ace Frehley e o baterista Peter Criss, membros da formação original, nem sequer foram convidados. O repertório é calcado em dois importantes discos do Kiss: o álbum homônimo, de 1974, e Destroyer, de 1976. São tocadas quatro faixas de cada.

O Kiss surgiu em 1973, na cidade de Nova York, e se notabilizou por um hard bem feito com letras em sua maioria de cunho sexual. O diferencial, no entanto eram as maquiagens que eles usavam encarnando um personagem. Além disso, suas performances tinham um quê de circo, com baterias que levitavam e voos sobre a plateia, além das cuspidas de Simmons. O mistério da identidade dos roqueiros durou até 1983, quando passaram a atuar de cara limpa. Mas em 1996 voltaram a se apresentar de máscaras. Com o fim do Kiss, sai de cena uma das bandas mais influentes da história: sua abrangência vai do metal pesado à música country.