Justin Bieber exibe trailer do seu filme Never Say Never

Depois de lançar perfume, esmaltes, escrever uma autobiografia chamada Justin Bieber: First Step 2 Forever: My Story – tudo isso com meros 16 anos de vida -, o cantor Justin Bieber exibiu num show na noite de segunda-feira (25), em Los Angeles, o trailer do filme – pois é, filme – do qual ele é o astro. A obra será lançada em fevereiro de 2001, em 3D. Never Say Never vai contar a história do cantor desde a infância, quando já, como prova o trailer, tinha dotes artísticos.

O filme também tem imagens da turnê atual do cantor e é dirigido por John Chu. Segundo contou o diretor numa entrevista à MTV americana, ele mergulhou nas imagens de arquivo da família e disse ser “realmente fascinante vê-lo crescer”. A julgar pelos feitos de Bieber neste ano, quando alcançou o topo da Billboard com a música Baby, pode-se imaginar que a bilheteria do filme vai ser um estouro. Para o bem da conta dele – e para o mal de quem não agüenta mais ouvir falar do moço.

Assista ao trailer do filme abaixo

