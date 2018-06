‘Jurassic World’ domina bilheteria no Brasil: 625.000 espectadores

Copa do Mundo e dinossauros. Esses foram os temas que dominaram o lazer do brasileiro no fim de semana. Jurassic World: Reino Ameaçado, o novo episódio da saga iniciada por Jurassic Park, estreou na frente no país, levando 625.000 pessoas aos cinemas entre quinta-feira e domingo, de acordo com dados da ComScore Brazil, empresa especializada em acompanhar o circuito comercial.

A segunda posição no ranking dos filmes mais vistos ficou com Onze Mulheres e um Segredo, com um desempenho muito inferior ao de Jurassic World: o longa fez apenas 156.000 pagantes na segunde semana, e acumula quase o mesmo público que a produção dos dinossauros, apesar do tempo maior em cartaz, 719.000 espectadores.

Em sua quinta semana, o ótimo Deadpool 2 mostra força e fica na terceira posição, com 89.000 ingressos vendidos de quinta a domingo — e um total de 4,38 milhões desde a estreia. Do Jeito que Elas Querem e Vingadores: Guerra Infinita completam o top 5.