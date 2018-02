Ju Paes faz ‘campanha’ para salvar Grande Rio do rebaixamento

A atriz Juliana Paes contou através do Instagram que a Grande Rio pode não ser rebaixada para o Grupo de Acesso. A escola de samba, pela qual a atriz desfilou como rainha de bateria, foi a penúltima colocada no no Grupo Especial do Carnaval do Rio, acima apenas da Império Serrano. “Alguns dos mais entendidos sobre regulamento dizem que a escola foi duplamente ‘punida’ com a quebra do último carro. Ou perdem-se os pontos que tinham sido retirados pelo atraso (como foi feito) ou perde-se em alegorias e adereços pela alegoria que não passou. ‘Perder nas duas pontas foi injusto’, dizem outros”, escreveu em uma postagem.

Enquanto é aguardada uma reunião da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Juliana afirma: “Eu que sou mais foliã do que grande entendedora de quesitos, fico aqui de dedos cruzados, torcendo para que o resultado dessa reunião com a Liesa não venha ferir qualquer regulamento ou coração e que seja feita com ‘justiça’ entre todas as agremiações”.

Apesar das incertezas, a atriz garante que voltará a desfilar com a escola de samba em 2019, independentemente do rebaixamento. “Estamos juntos, Grande Rio. No Acesso, no Especial, não importa… Vamos juntos de coração aberto! Carnaval é fé e amor”, compartilhou no final da publicação.